الوطني لمكافحة الأمراض يكشف نتائج خمس حالات اشتباه الإصابة بكورونا

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج التحاليل التي أجريت على 5 حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا كانت سالبة.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه عقب أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفحصها مختبريا , تبين أن نتائج التحاليل سالبة, وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه عقب ورود بلاغات بشأن وجود خمس حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا تم إخضاعها للفحوصات جميعًا.