المسماري يعلن خضوعه للحجر الصحي بعد عودته من رحلة عمل خارجية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن الناطق باسم عملية قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، خضوعه والفريق المصاحب له للحجر الصحي، للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد عودته من رحلة عمل خارجية.

المسماري ذكر في بيان مقتضب له، “تنفيذًا للقرارات الصادرة وإيمانًا منا بالمسؤولية العامة وحفاظًا على الصحة العامة وبعد العودة من رحلة عمل خارجية، سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة”.

وتابع “خلال الأسبوعين سنتابع كل المستجدات وسنطلعكم عليها أول بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات، وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضًا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وواصل المسماري “إن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء، حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء”.