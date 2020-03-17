القنصلية الليبية في تونس تشكل لجنة للمساعدة في عودة الليبيين
أخبار ليبيا24
أعلنت القنصلية العامة الليبية بتونس، عن تكليف لجنة دائمة بمطار تونس قرطاج الدولي لمساعدة المواطنين الذين وجدوا صعوبة في العودة إلى بلادهم.
وأوضحت القنصلية في بيان لها أصدرته الإثنين أن اللجنة تباشر مهامها في مقر مكتب خطوط البراق في مطار قرطاج .
وناشدت القنصلية المواطنين الليبيين التوجه للمكتب لتسجيل بياناتهم لتذليل الصعاب ومساعدتهم للعودة في أسرع وقت .
يشار إلى أن مطار قرطاج تونس اكتض بأعداد كبيرة من الليبين الذين وجدوا صعوبة في العودة بعد قرار توقف الرحلات الجوية وإقفال المعابر البرية.