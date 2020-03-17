القنصلية الليبية في تونس تشكل لجنة للمساعدة في عودة الليبيين

القنصلية الليبية في تونس تشكل لجنة للمساعدة في عودة الليبيين

أخبار ليبيا24

أعلنت القنصلية العامة الليبية بتونس، عن تكليف لجنة دائمة بمطار تونس قرطاج الدولي لمساعدة المواطنين الذين وجدوا صعوبة في العودة إلى بلادهم.

وأوضحت القنصلية في بيان لها أصدرته الإثنين أن اللجنة تباشر مهامها في مقر مكتب خطوط البراق في مطار قرطاج .