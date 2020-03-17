القنصلية الليبية بتونس تعلن بدء إجراءات تسهيل عودة الليبيين

أخبار ليبيا24

أعلنت القنصلية الليبية في تونس الشروع في استقبال المواطنين الليبيين لتسهيل اجراءات سفرهم والعودة إلى ليبيا.

وقالت القنصلية يوم الإثنين إنها ستعمل على تقديم المساعدة لهم من خلال لجنة تم تعيينها لهذا الأمر.

وسجلت تونس 24 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقررت حكومة الوفاق تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والصحة لوضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ، الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت الحكومتان الليبيتان في غرب البلاد وشرقها حالة الطوارئ وأغلقت جميع الموانئ الجوية والبحرية للحيلولة دون وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.