الخطوط الأفريقية تدشن جسراً جوياً لنقل الليبيين العالقين في البلاد الموبوءة بكورونا من غير المعقول أن نُسخر طائرات الشركة بطرابلس لجلب المرتزقة وأهلنا عالقين في دول الجوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية- فرع المنطقة الشرقية، إنشاء جسر جوي مستعجل دون توقف، لنقل كل العالقين من أجل العودة إلى أرض الوطن مجانا بكافة التسهيلات المتاحة، من البلاد الموبوءة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان له، “من غير المعقول أبدأ ان نُسخر طائرات الشركة بطرابلس هناك لجلب المقاتلين والمرتزقة، وأهلنا في مطارات دول الجوار وغيرها مكدسين يتجرعون الغربة الموحشة بشبح الوباء”.

وأضافت “هذه الساعات فارقة يدونها التاريخ، أما ضميرنا اتجاه الوطن فلن يرحمنا إذا ما تهاون أحد منّا في ذلك أو تأخر عن واجبه، كلا حسب نشاطه وعمله فهي طائرة واحدة، ولن تتوقف لنلم بها شمل المغتربين ليطمننوا بين أهلهم في دارهم”.

ووجهت الشركة، المدير التجاري ومدير العمليات الجوية بالإسراع في وضع الترتيبات المهمة والبدء الفوري في تسيير الرحلات وإطلاع الإدارة على أي مُعثرات ومعرقلات ليتسنى معالجتها وتجنب التعطيل في ذلك.

ورصدت تقارير إعلامية وجود المئات من الليبيين الذين يرغبون في الهروب من أنقرة، عقب تفشي فيروس كورونا، ليقرروا العودة بشكل مفاجئ إلى ليبيا.

ووفقا للتقارير فإن ما يزيد عن 500 ليبي موجودين في بمطار إسطنبول، في انتظار أن تقوم شركتا الخطوط الليبية والأجنحة بنقلهم إلى ليبيا.