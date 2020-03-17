الخارجية الفرنسية: تطبيق قرار غلق حدود منطقة شنغن سيبدأ اليوم

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تنفيذ قرار غلق حدود الدخول إلى منطقة شنغن وتعليق جميع رحلات السفر بين الدول غير الأوروبية والاتحاد الأوروبي، سيبدأ من اعتبارًا اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار، لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الخارجية الفرنسية، على تويتر، أنه سيُسمح فقط للمواطنين الفرنسيين في الخارج بالعودة إلى بلادهم.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في كلمة ألقاها يوم الإثنين أن دول الاتحاد الأوروبي قررت بالفعل غلق الحدود.

وتتيح منطقة شنغن للأفراد حرية التنقل ضمن الحدود الداخلية للدول الموقعة على اتفاقية شنغن وعددها 26 دولة.

وقال ماكرون “سيتم تعليق جميع السفر بين الدول غير الأوروبية والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا”، مضيفًا أن الأوروبيين “الذين يريدون العودة إلى ديارهم يمكنهم بالطبع”.