الحكم المحلي تخاطب شركات الخدمات العامة بخصوص رش المبيدات

أخبار ليبيا24

خاطبت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية شركات الخدمات العامة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة برش المبيدات ذات العلاقة بمهام عملهم.

وأشارت الوزارة في مراسلة لرؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون بشركات الخدمات العامة إلى أنه في حالة عدم توفر المبيدات على الشركات موافاة الوزارة بالطلبيات المذكورة لإمكانية توفيرها.

يذكر أن الحكومة الليبية أصدرت حزمة من القرارات للوقاية من انتشار فايروس كورونا المتجدد من أبرزها قفل المعابر البرية والبحرية وإيقاف الرحلات الجوية وأيقاف الدراسة لفترة 14 يوم وإيقاف الأنشطة الرياضية وإقفال مقاهي الشيشة و الملاهي وصالات الأفراح.

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض لم تسجل أي حالة إصابة بفايروس كورونا في ليبيا وكل الحالات التي تم الاشتباه بها جاءت نتائجها سالبة.