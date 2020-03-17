الثني يقرر غلق المساجد كليا تحسبًا لوقوع كارثة بسبب وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، غلق المساجد بشكل كلي وفتحها لإقامة الآذان فقط، وإقامة الصلوات في البيوت، تحسبًا لوقوع كارثة جراء فيروس كورونا.

وأشار الثني في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يسري إلى حين التأكد من القضاء على هذا الفيروس وانفراج الأزمة بسلام، وعودة الحياة لوضعها الطبيعي، بحسب ما نشرت الحكومة على صفحتها في “فيسبوك”.

وقال الثني، إن “دار الإفتاء لم تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها بشأن الإفتاء في الأمور التي تتعلق بصالح المواطن”، داعيًا أئمة المساجد والمقيمين والأجهزة الأمنية الضبطية إلى وضع ما جاء في هذا الكتاب موضع التنفيذ، محذرًا كل مَن يخالف ذلك بالتعرض للمساءلة القانونية.

كانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية قد منعت في منشور لها أمس الإثنين، إقامة الجمعة والجماعات داخل المساجد، والسماح بإقامتها في ساحات المساجد بدءً من يوم أمس الإثنين وحتى 28 مارس الجاري.