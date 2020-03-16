مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها : المركز لايملك جهاز الكشف عن فيروس “كورونا” مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها : لايوجد غير طبيب واحد متعاون وأقل من عشرة ممرضات فقط

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها عبدالحميد الفاخري إن المركز لايملك جهاز الكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يجعل تشخيص الحالات أمراً صعبا في المنطقة الجنوبية.

الفاخري أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن المركز لايستطيع تنفيذ الاستجابة السريعة وتتبع المرض في حال ظهور اشتباه بسبب الوقت الذي يهدر للتأكد من نتائج العينات، مضيفاً أن المركز يعاني نقص شديد في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، فلا يوجد به غير طبيب واحد متعاون وأقل من عشرة ممرضات.

وبخصوص العزل الصحي، أكد الفاخري أن المركز يستطيع توفير ثمانية أسرة عزل، وهو عدد غير كاف في حال وقوع المرض وانتشاره في المنطقة، مبيناً أن هناك مساع لتخصيص مكان خارج المدينة للعزل الصحي على مرضى الكورونا في حال ظهر المرض في الجنوب.