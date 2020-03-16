ماكرون يطالب بالتركيز على إبطاء تفشي فيروس كورونا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين إلى ضرورة تركيز الطاقات إبطاء تقدم فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وقال ماكرون على تويتر، “حتى وقت قريب كان وباء كوفيد 19 فكرة بعيدة بالنسبة لبعضكم، لكنها أصبحت الآن حقيقة فورية وملحة”.

وأضاف، “في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الصحي بشكل حاد ويتزايد الضغط على مستشفياتنا ومقدمي الرعاية لدينا، يجب تركيز كل طاقتنا على هدف واحد: إبطاء تقدم الفيروس. أحترم إيماءات الحاجز والتعليمات الصحية”.

وأعلن الرئيس الفرنسي اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده الخارجية برمتها لمدة 30 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بات متفشيًا في أوروبا ويواصل حصد الأرواح.

وارتفعت حصيلة وباء كورونا المستجد في فرنسا إلى 120 وفاة و5400 إصابة منذ يناير، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران مساء الأحد.