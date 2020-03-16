في اجتماعها الأول..اللجنة العليا لمكافحة “كورونا” تقر ترتيبات احترازية صارمة وتختص اللجنة الاستشارية بالإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة

أخبار ليبيا24

قررت اللجنة الليبية العليا لمكافحة وباء كورونا في اجتماعها الأول اليوم الإثنين في بنغازي تحوير مستشفى الهواري العام ليكون مقرا للحجر الصحي في حال وصل المرض للبلد.

وقررت اللجنة أيضًا تكليف شركة كهروميكانيكية لإجراء الصيانة العاجلة للمستشفى في الأعطال الميكانيكية والكهربائية، مع تكليف شركة لصيانة المعدات الطبية داخل المستشفى وتجديدها مع تجهيز 100 سرير للإيواء و34 سريرا للعناية الفائقة.

وشددت اللجنة في اجتمعاها برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، على أن تجرى أعمال الصيانة الكاملة للمستشفى بسعة 500 سريرا بعد مرور الأزمة.

وخلصت اللجنة إلى الاستمرار مؤقتا في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية كمقر للحجر الصحي باعتباره متخصص في نوع الجائحة، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها وزارة الصحة المتمثلة في غرف العناية الفائقة وأقسام الإيواء.

وقررت اللجنة إنشاء أماكن حجر إضافية في كل من سرت والبريقة وأجدابيا والكفرة، إضافة إلى مركز شحات المنصورة المختص في الأمراض الصدرية.

وقررت اللجنة كذلك تجهيز أماكن حجر_صحي بديلة كإحدى العيادات أو الفنادق الخاصة في مدينة بنغازي، مع التنسيق المباشر مع جهاز الإمداد الطبي، والصيدلية المركزية لتزويد المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت اللجنة على تصعيد جاهزية الإسعاف والطوارئ وسيارات العناية الفائقة وإعادة تمركزاتها، وتفعيل قسم الطوارئ في مركز بنغازي الطبي مع منظمة الصحة العالمية، وإجراء التدريبات اللازمة على الأجهزة والمعدات المواجهة للجائحة.‏

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها التدابير الاحترازية وتطوير خطة العمل لمنع وصول الجائحة إلى ليبيا بالاستناد إلى أحكام القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ميلادي.

وناقشت آليات توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه، بالتنسيق مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها موجب قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رقم (127) لسنة 2020 ميلادي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وتختص اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار القائد العام بمهام الإشراف على تشخيص الحالات المشتبه بتعرضها للإصابة وعزلها وعلاجها، والإشراف والرقابة على الدواء، والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الصحية وضبط تداول كل منتج له علاقة بوباء كورونا.

كما تختص اللجنة بوضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء ومياه الشرب وسلامة البيئة بما يعزز الصحة العامة للسكان، ومتابعة مراكز الأبحاث والدراسات العلمية الدولية والاستعانة بها كل ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، وتوفير مخابر فنية تقوم بإجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا، و رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.