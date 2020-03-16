صهد يطالب بوقف الحرب واستئناف عمل المنشآت النفطية لمواجهة كورونا صهد : نحن في حاجة ماسة لأن نوجه كل إمكاناتنا القليلة للوقاية والعلاج

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أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، عن أمله في أن يستجيب الجميع لدعوات وقف الحرب والتكاتف والتعاون من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال صهد، إن خطر كورونا بات يهدد العالم بما فيها دول مستقرة وذات إمكانيات وقدرات علمية وطبية ومادية كبيرة، مضيفا “نحن في حاجة ماسة وعاجلة لأن نوجه كل إمكاناتنا القليلة للوقاية والعلاج”.

وأكد أنه بات من الضروري الآن إعادة فتح موانئ النفط وتصديره حتى يمكن من تخصيص ما تتطلبه الإجراءات المتخذة والحيلولة دون مزيد من تردي الأوضاع سواء في الأسعار أو السيولة النقدية أو الإمداد في قطاعات الأغذية والطاقة والمياه لمواجهة الوباء الجديد.