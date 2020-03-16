سبع سنوات على هجوم الكنيسة القبطية ببنغازي الدين الإسلامي يحث على التعايش السلمي بين الأديان

أخبار ليبيا24-خاص

لقد وضع الدين الإسلامي منظومة من القواعد الواضحة تكفل للبشر على اختلاف أعراقهم وألوانهم ودياناتهم الحق بالحياة والعيش بكرامة دون تمييزٍ بينهم؛ فجميع أفراد المجتمع أسرة واحدة، ولهم حقوق وعليهم واجبات.

ويظهر احترام الأديان في الإسلام من خلال التشريعات والتوجيهات التي تحث على حفظ حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين، والتي منها حقّهم في توفير الحماية لهم من أيّ اعتداء، إلا أن هناك من أراد تشويه هذه الصورة ليظهر للعالم أن الإسلام دين وحشي مبني على ترهيب الناس وقتلهم وتدمير حياتهم.

وكمثال على هذا التشويه، تعرضت كنيسة قبطية بمدينة بنغازي قبل سبع سنوات لهجوم شنته عناصر متطرفة، حيث دخل ملثمين يوم 15 مارس 2013 إلى الكنيسة القبطية وأضرموا فيها النار.

وهذه الحادثة لم تكن الأولى؛ إذ تعرضت الكنيسة لهجوم في نهاية شهر فبراير 2013 تخلله اعتداء على كاهنها ومساعده.

وفي ذلك الوقت ذكر سكان محليون يقطنون بالقرب من الكنيسة بوسط بنغازي، أن مسلحين وصلوا إلى الكنيسة وهم يطلقون النار في الهواء ثم أضرموا النار في الكنيسة وغادروا.

وبعد تلك الحادثة، أعلنت السلطات الليبية في تلك الفترة فتح تحقيق حول الهجوم واتخذت التدابير الضرورية لضمان أمن الكنيسة وقاصديها.

كما أعلنت إدانتها لهذا الاعتداء، مشيرة إلى أن “عددا من العناصر المسلحة غير المسؤولة قاموا باقتحام الكنيسة المصرية في بنغازي واعتدوا على القس بولا اسحاق راعي الكنيسة ومساعده”.

ويوجد في ليبيا عدد صغير من الكنائس لخدمة الأجانب المقيمين والمعتنقين للمسيحية في البلاد.

إن مثل هذه الأفعال الإجرامية يُجرمها الدين الإسلامي، الذي يحث على حفظ وحماية معتنقي الأديان الأخرى وأموالهم وأعراضهم؛ إذ أباح الإسلام زيارة أهل الكتاب وعيادة مرضاهم، ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات.

لقد حرصت الجماعات الإرهابية، من بينها داعش، إبّان ظهورها في ليبيا على معاداة وخطف وقتل كل من يخالف أهوائهم وعقيدتهم المنحرفة التي شوهت المبادئ السمحة للإسلام.

ولقد قادت التنظيمات المتطرفة التي تسللت إلى ليبيا قبل سنوات حملة عنف ذات نطاق واسع ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لكنها في النهاية لقيت مصيرها المحتوم، إذ قاد الليبيين حملة شرسة ضدها أدت في نهاية الأمر إلى هلاكها.

حارب الليبيون بكل بسالة وقدموا الغالي والنفيس من أجل القضاء على الإرهاب المتمثل في الجماعات الإرهابية المتطرفة، كأمثال داعش والقاعدة وأنصار الشريعة، وما إلى ذلك من مسميات.

إن الليبيين يؤمنون دائمًا أن التعايش السلمي والتآخي والاعتدال ونظام الإسلام العادل مع الآخر هو الطريقة المُثلى لبناء دولتهم التي ينشدونها، كما أنهم يدركون أن تجاوز حقوق الآخرين والتعدي على خصوصياتهم، يفضي إلى غياب الاستقرار والتنمية.