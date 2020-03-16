رئيس المجلس الرئاسي يعتمد الترتيبات المالية للعام 2020

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، الترتيبات المالية للعام 2020، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقد عقد في الثالث من مارس الجاري، اجتماعا برئاسة السراج بشأن مناقشة اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وآمر غرفة العمليات المشتركة بحكومة الوفاق أسامة جويلي.

وكانت حكومة الوفاق قد أرغمت على خفض الترتيبات المالية إلى نحو 38 مليار دينار، وذلك بسبب إقفال المنشآت النفطية وتراجع أسعار النفط، بحسب ما ذكر وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

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