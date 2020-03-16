تونس تقفل حدودها البرية مع ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن وزير النقل التونسي ، أنور معروف، اليوم الإثنين، أن تونس قررت بشكل رسمي إغلاق الحدود البرية مع ليبيا الى حين إشعار آخر.

وجاء هذا القرار في إطار جهود مكافحة تفشي الفيروس كورونا، حيث سجلت تونس 20 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وقررت تونس في وقت سابق غلق الحدود البحرية والسماح فقط للسفن المحملة بالسلع كما أقرت إخضاع جميع الوافدين إلى الحجر الصحي الذاتي.

من جهتها لم تعلن ليبيا عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها أوقفت أغلب الرحلات التجارية الجوية والبحرية احترازيا.

كما أغلقت المنفذ البري ذهيبة -وازن الحدودي مع تونس ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويستثنى إغلاق المعبر الليبيين العائدين من تونس، والتونسيين المغادرين نحو بلادهم.