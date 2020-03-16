بوشناف يؤكد على ضرورة الالتزام بالبلاغات حيال الإجراءات الاحترازية لمواجهة وصول “كورونا” بوشناف : تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف على ضرورة الالتزام بالبلاغات الصادرة عن الوزارة حيال الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وصول كورونا، وذلك عقب الاجتماع الرفيع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، و وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

وجاء الاجتماع لمتابعة الخطة الاحترازية التي اتخذتها السلطات الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا .

ومن جهته، قال رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري الذي أدار الاجتماع الطاريء بالخصوص، إنه تم توفير عدد 150 سريرا مجهزا حتى الآن، مطالبا كافة المواطنين المتواجدين خارج ليبيا العودة إلى البلاد قبل الخميس المقبل، مؤكداً أنه لا داع للخوف، وأن كافة الأوضاع تحت السيطرة .

وأكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أن لجنة الأزمة شكلت فريقاً طبياً لمتابعة تطورات الأوضاع بشأن مرض كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل أعمال اللجان الفرعية ترفع بشكل دوري يومي إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة من الفرق لمتابعة الأسواق في حال رفع أسعار السلع أو تخزينها، مشدداً على إجراءات رادعة حيال كل المخالفين للتعليمات التي تصدرها السلطات في مواجهة وصول المرض إلى ليبيا.