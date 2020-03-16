بعد أن كانوا يفرضون عليه الاستتابة أو الموت .. رجال الجيش والشرطة يلاحقون “داعش” في كل أنحاء ليبيا

أخبار ليبيا 24ـ خاص

تعامل تنظيم “داعش” الإرهابي بعنف مفرط لا يقبله العقل البشري السوي، فقد عمل على استخدام استراتيجية تنظيم “القاعدة” الإرهابي وطوره ليخدم مصالحه.

ومن أغرب فتاوى داعش أنه ” يجوز قتل الوالدين في حال معصية الله” والديمقراطية نظام مخالف للإسلام والشريعة، ونظام كافر و الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أمر واجب “شرعا” ومقاطعة المسلمين للحج والعمرة ضرورة شرعية، والجهاد على كل من يعارض تطبيق شرعهم ولا يقدم البيعة والولاء والطاعة لأميرهم، وأن القيام بالعمليات الانتحارية لقتل “الكفار” من أعظم أنواع الجهاد، وأن كل من يعارض التنظيم يستباح حلاله وعرضه وتسبى زوجته وبناته ويصبحن ملك يمين المجاهدين “انكحوا ما طاب لكم” والاتهام بالكفر والردة لكل من يعارض أفكاره

الملاحظ أن تنظيم داعش يستخدم تعابير وألفاظ تدغدغ مشاعر أتباعه وإثارتهم وشحذ هممهم لتنفيذ مخططتهم “القذرة” للفوز بالجهاد المزعوم والتذكير دائمًا بالجنة والنار، وما أعده الله للشهداء من النعيم.

وبعد أن يسيطر على أي مدينة يقوم باغتيال القضاة والنشطاء، وكل من عمل في الأجهزة الأمنية الذين يدرك أنهم لن يؤمنوا بأفكاره أو يسكتوا عنها.

فرض تنظيم “داعش” في ليبيا وتحديداً في بنغازي ودرنة وسرت الاستتابة على كل من عمل في الأجهزة الأمنية، ويكون ذلك بالحضور إلى مقرات استولوا عليها وقاموا بتصويرهم وتوثيق ذلك عبر مقاطع فيديو، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرغموهم على تلقي محاضرات لم يدرك المستهدفون لماذا يصر التنظيم على فرض الاستتابة.

ولكن وبحسب عقيدة التنظيم أن كل من عمل في جهاز أمني أو مرفق للدولة قبل “الخلافة الإسلامية” هو كافر وعليه أن “يعلن توبته لدى التنظيم.

ويقوم التنظيم باستدعاء رجال الجيش والشرطة ويتثبت مما نُسِب له ويبين له أنه كان على باطل، فإن توقف عن العمل في الأجهزة الأمنية, يحال إلى القضاء لاستتابته على أساس أن كل من عمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية مرتد خارج عن الملة، وأن تنظيم داعش هو الفرقة الناجية الوحيدة.

أن مفهوم التكفير بهذه الأهمية لدى تنظيم داعش والتوبة او الاستتابة لدي التنظيم، ما هو إلا لكسر نفس المستتاب وإذلاله رغم عن أنفه ليخشع لهذا التنظيم وتنفيذ مآربه وأوا مره مهما كانت، ومن يرفض يقتل ويستباح كل ما يملك.

وفي منتصف فبراير 2015، نشر اتباع داعش صورا لما قالوا إنها “استتابة 42 مواطنا، من أفراد وزارة الداخلية الليبية في مدينة سرت”.

وأظهرت الصور التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عناصر الشرطة يعلنون توبتهم على الملأ في مسجد “الرباط الإمامي” في سرت.

في الشهر ذاته، طالب أحد زعماء داعش، ويدعى أبو محمد الفرجاني، مسلحي مدينة مصراتة بـ”إعلان توبتهم ورجوعهم إلى الله والمبادرة بمبايعة أبو بكر البغدادي.”

وتوعد الفرجاني من وصفهم بـ”جيش الصحوات وأبناء الصليب بالذبح قصاصا شرعيا.”.