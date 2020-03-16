باشاغا يدعو وزارتي المواصلات والخارجية لتسهيل عودة الليبيين العالقين في المطارات خارج البلاد

ما يزيد على 500 ليبي موجودين بمطار إسطنبول في انتظار العودة لليبيا

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أخبار ليبيا 24 – متابعات 

دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وزارتي المواصلات والخارجية لتسهيل عودة الليبيين العالقين بالمطارات خارج البلاد.

باشاغا قال ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أدعو وزارتي المواصلات والخارجية على وجه السرعة لاتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتسهيل عودة الليبيين العالقين بالمطارات خارج البلاد وإنهاء معاناتهم”.

ورصدت تقارير إعلامية وجود المئات من الليبيين الذين يعيشون فى تركيا، يهربون من أنقرة، عقب تفشي فيروس كورونا، ليقرروا العودة بشكل مفاجئ إلى ليبيا.

ووفقا للتقارير، فإن ما يزيد على 500 ليبي موجودين في بمطار إسطنبول، في انتظار أن تقوم شركتا الخطوط الليبية والأجنحة بنقلهم إلى ليبيا.

ونقلت عن أحد المسافرين داخل مطار إسطنبول، قوله: “منذ ظهر الأحد وكان من المفترض أن تقلع طائرة الخطوط الليبية على تمام الساعة الثالثة ظهرا إلا أنها لم تأت إلى الآن العاشرة ليلا بتوقيت تركيا، وأنه لا أحد اهتم بهم طوال الساعات الماضية وهم ينتظرون في المطار”.

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