باسط شحات مساعدًا لمدرب منتخب ليبيا تحت 17 عام

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كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم، المدرب عبد الباسط شحات مساعدا لمدرب منتخب ليبيا لكرة القدم تحت 17 سنة.

وسيبدأ شحات مهمته رسميا كمدرب مساعد بالجهاز الفني، بداية من أبريل المقبل.

وسنضم المدرب للطاقم الفني الذي يقوده المدرب محمد العنقار و مساعده نور الدين الجروشي

ويعتبر عبد الباسط شحات من المدربين الشباب الذين قدموا بصمة مع الفئات السنية في السنوات الأخيرة في مجال التدريب في ليبيا،

وسبق أن قاد الفئات السنية في نادي الأخضر، وأشرف على تدريب منتخب الجبل الأخضر تحت 17 عام.

يشار إلى أن المنتخب الليبي تحت 17 سنة، يستعد لعدة مشاركات أبرزها بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.