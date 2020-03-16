إغلاق صالونات التجميل و محال الحلاقة الرجالية في طرابلس احترازيا

إغلاق صالونات التجميل و محال الحلاقة الرجالية في طرابلس احترازيا

أخبار ليبيا24

باشرت مديرية أمن طرابلس اليوم الإثنين بتنفيذ حملة لقفل صالونات التجميل ومحال الحلاقة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها المديرية للوقاية من الإصابة بفايروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس في وقت سابق إطلاق حملة توعية للوقاية من الإصابة بهذا المرض و باشرت غلق مقاهي الأرجيلة والصالات الرياضية والصالات الاجتماعية للحد من الاختلاط.

وقام فريق من مديرية امن طرابلس و جهاز الحرس البلدي بجولة توعوية استهدفت أصحاب المطاعم و المقاهي ومحلات بيع اللحوم ذلك لتوعيتهم بطرق انتشار العدوى و إلزامهم بالتقيد بتوقيت إغلاق المقاهي و المطاعم الرابعة عصرا بحسب قرار المجلس الرئاسي.