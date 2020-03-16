“أوقاف حكومة الوفاق” تدعو إلى إقامة الصلوات في المنازل هيئة الأوقاف تدعو بشكل عاجل إيقاف الصلوات الخمس في المساجد ابتداء من صلاة المغرب اليوم الإثنين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، وذلك لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وطالبت الهيئة في بيان لها أمس الأحد، بتنفيذ دعوتها بشكل عاجل، ابتداء من صلاة المغرب اليوم الإثنين، وذلك بناءً على ما جاء في تقارير أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى تعليق الدراسة بمراكز التحفيظ اعتبارا من يوم السبت الماضي، لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد، مشددة على وجوب الحرص على إقامة شعيرة الأذان في كل مسجد عند كل وقت، ويُشرع أن يقول المؤذن بعد انتهاء الأذان: (صلوا في رحالكم) كما جاء في السنة، وفق نص البيان.

وأكدت الهيئة، على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن، وجهات الاختصاص كوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وغيرها من الجهات المختصة الأخرى.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في سياق بيانها: “يجوز لولي أمر المسلمين إذا رأى ضرورة أن يُلزم الناس بالصلاة في المنازل، ويمنع إقامة الصلاة في المساجد بما في ذلك صلاة الجمعة، ويلزم على أهل المساجد الاستجابة لذلك، طاعة لولي الأمر”.