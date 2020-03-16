“أوقاف المؤقتة” تمنع إقامة الصلوات داخل المساجد اعتبارا من فجر الثلاثاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية، منع إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة الأخرى داخل المساجد اعتبار من فجر يوم غد الثلاثاء وحتى 28 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة في بيان لها، إيقاف الدراسة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، واقتصار على إقامة صلاة الجمعة وبقية الجماعات في ساحات المساجد، وذلك تبعا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق قد دعن أمس الأحد إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد اعتبار من صلاة المغرب لهذا اليوم الإثنين، وذلك لمواجهة وباء كورونا.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا.

ولم تسجل ليبيا حتى الآن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد، أبرزها تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.