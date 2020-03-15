ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 600 سيارة أوروبية

ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 600 سيارة أوروبية إدارة الميناء : العاملون يعرضون أنفسهم للخطر بسبب تفشي كورونا إلا أنهم يبذلون ما بوسعهم لإدخال البضائع السليمة

أخبار ليبيا 24

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “نينا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 333 حاوية محملة بكافة السلع المختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن بيانات إدارة الميناء أظهرت دخول سفينة نقل السيارات “قراند نابولي” التابعة لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانه وعلى متنها 618 سيارة قادمة من السوق الأوروبية .

الشهيبي أشاد بدور العاملين بميناء بنغازي لما يبذلونه من جهود لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أنهم يعرضون أنفسهم للخطر بسبب تفشي المرض المستجد كورونا إلا أنهم يبذلون ما بوسعهم لعدم تفشي أي مرض وإدخال البضائع سليمة إلى الميناء.