مصلحة مطارات الوفاق توقف الرحلات الخارجية اعتبار من يوم الإثنين

مصلحة مطارات الوفاق توقف الرحلات الخارجية اعتبار من يوم الإثنين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، عن إغلاق المنافذ الجوية الليبية، وإيقاف جميع الرحلات الخارجية من المطارات الليبية، اعتبار من يوم غد الإثنين.

وأخطر رئيس مصلحة المطارات نصر الدين شائب العين، مديري مصلحة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات بأنه تقرر وقف جميع الرحلات الخارجية من جميع المطارات الليبية بدء من الساعة الأولى من صباح غد الإثنين لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضح العين، في كتاب وجهه بالخصوص لمديري المطارات وشركات الطيران بأن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استعدادا لمجابهة فيروس كورونا وتضمنت إغلاق المنافذ الجوية والبرية.

واستثنى العين، من قرار وقف الرحلات الخارجية رحلات الإسعاف الطائر، ورحلات الشحن الجوي، ورحلات الوفود الرسمية، والرحلات العائدة من الخارج والتي غادرت مساء يوم 15 مارس، والرحلات الداخلية، مطالبا جميع الشركات والمطارات التقيد بما جاء في الرسالة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا.

ولم تسجل ليبيا حتى الآن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد، أبرزها تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.