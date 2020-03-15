حكومة الوفاق.. الاتفاق على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل بحث وضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ

أخبار ليبيا24

خلص اجتماع بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد إلى صرف مرتبات شهر يناير وفبراير بشكل عاجل وفقا للترتيبات المالية لعام 2020.

وعقد بين رئيس المجلس فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية السيد سليمان الشنطي.

وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومتابعة آخر التطورات العسكرية في طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والصحة لوضع حلول عاجلة للمواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار قفل المنافذ، الذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر تم الاتفاق على دفع رواتب شهري يناير وفبراير للعاملين بالدولة بشكل عاجل، وفقا للترتيبات المالية لعام 2020، إضافة إلى ضمان توفير وانسياب السلع الضرورية في السوق المحلي.