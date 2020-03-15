مجلس حكماء واعيان سبها
مجلس حكماء واعيان سبها

حكماء وأعيان سبها يضعون آلية عمل مجلسهم

هدف الاجتماع لوضع أسس وهيكلية عمل مجلس وأعيان وحكماء سبها

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أخبار ليبيا24

  اجتمع اعيان وحكماء مدينة سبها صباح اليوم في صالة مناسبات الجديد وسط المدينة، لمناقشة وضع آلية لمجلس حكماء وأعيان سبها.
  وتناقش المجتمعون في مخرجات الملتقيات الاجتماعية بين قبائل ليبيا والتي انعقدت في اكثر من مدينة، وسبل دعمها من أجل مساندة حراك الجيش العربي الليبي في حربه ضد الإرهاب.
  وقال رئيس المجلس الاجتماعي لحكماء سبها حامد الحضيري لأخبار ليبيا24، إن هذا الاجتماع جاء لوضع هيكلية منتظمة لعمل المجلس، ومساعدته على مواكبة الأحداث المتسارعة في البلاد، موضحا أن هذا المجلس يضم كافة المكونات الإجتماعية في سبها والبوانيس ووادي الشاطئ ومرزق.
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