حكماء وأعيان سبها يضعون آلية عمل مجلسهم

أخبار ليبيا24

وتناقش المجتمعون في مخرجات الملتقيات الاجتماعية بين قبائل ليبيا والتي انعقدت في اكثر من مدينة، وسبل دعمها من أجل مساندة حراك الجيش العربي الليبي في حربه ضد الإرهاب.