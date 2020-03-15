تسييري طبرق يحذّر من وصول فيروس كورونا لليبيا عبر الهجرة غير الشرعية مخاوف من وصول كورونا عبر الهجرة غير الشرعية إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

حذّر، فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأحد، من تزايد عدد مهاجرين غير الشرعيين وانتشارهم في المنطقة المحيطة بطبرق، معربًا عن تخوفه من وصول فيروس كورونا المستجد، وانتشاره من خلالهم.

وحمّل بوالخطابية، في مؤتمر صحفي، كامل المسؤولية للأجهزة الأمنية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، كما ناشد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة لإصدار تعليمات لمدراء الأمن في طبرق وأمساعد والأشهب لدعم ومساعدة القوات المسلحة في الصد للهجرة المتدفقة عبر الحدود.

وأشار بوالخطابيةـ إلى أن القوات المسلحة أنشئت 15 موقعًا لحرس الحدود على الحدود الليبية المصرية، وذلك لمسافة 60 كم.

وقال بوالخاطبية، “الحدود طويلة وشاسعة وتحتاج لقوات مشتركة من الجيش والشرطة”.

كما خاطب بوالخطابية وزارة الصحة على ضرورة اختيار أحد المستشفيات القروية ليكون مقراً للحجر الصحي، كما طالب القوات المسلحة بضرورة باستغلال أحد المعسكرات البعيدة عن السكان لإقامة حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا. وأكد بوالخطابية، أن طبرق وما جاورها لم تسجل فيها أي حالة كورونا.