انتشال 3 جثث مجهولة الهوية من وادي سوف الجين

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قام فريق انتشال الجثث في جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، بانتشال ثلاث جثث مجهولة الهوية في وادي سوف الجين.

وأشارت الجمعية عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن أحد المواطنين بمدينة بني وليد أبلغ أمس السبت مكتب انتشال الجثث عن وجود الجثث مرمية في وادي سوف الجين .

وأوضحت جمعية السلام أن فريق انتشال الجثث انطلق على الفور، بعد تقديم بلاغ لنيابة بني وليد عن تواجدها، مؤكدة أنه بعد الكشف المبدئي تبين بأنها ربما تعود لمهاجرين غير شرعيين.