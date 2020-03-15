الخارجية التركية: اليونان تسير في ليبيا على الطريق الخطأ أكسوي : إذا واجهت اليونان مشكلة فيجب أن تجلس على طاولة المفاوضات معنا ومع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، الموقف اليوناني في الأزمة الليبية، قائلا: “اليونان تسير على الطريق الخطأ”.

وقال أكسوي، في بيان للخارجية التركية، إن مذكرتي التفاهم التي جرى توقيعهما مع حكومة الوفاق في ليبيا ليست من أجل مجموعة معينة في ليبيا، ولكن من أجل الشعب الليبي بأكمله .

واستدرك “إذا واجهت اليونان مشكلة، فيجب أن تجلس على طاولة المفاوضات معنا ومع حكومة الوفاق بدلا من التحدث من خلفنا”.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.