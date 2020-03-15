الحبري: حسب البيانات حصة المنطقة الغربية كمصارف 92% وحصة المنطقة الشرقية 8% فأين العدالة؟

أخبار ليبيا24ـ اقتصاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، إن المصرف المركزي أصدر الأسبوع الماضي بيانات الإنفاق والإيرادات والنقد الأجنبي، يعكس أن حصة المنطقة الغربية كمصارف 92% وحصة المنطقة الشرقية 8% فهل هذه عدالة.

وتابع الحبري :”تصور المصرف الإسلامي الليبي وهو جديد وخاص يحصل على 274 والجمهورية 299، حوالي 7 أو 8 مصارف مراكزها الرئيسية في طرابلس أخذت مليار و136 مليون، وباقى مصارفنا 97 مليون”.

وأردف: “أنا لا أحرض، لكن الإنفاق يتعلق بالاعتمادات المستندية، والتي بالتالي تتعلق بالنشاط التجاري، الذي يحرك السوق من عمالة وأرباح ومستهلكين، فحركة السوق الإيجابية تخلق الاستدامة، وبالتالي هم يقيدون حركة السوق لدينا بـ8% فقط”.

وحول موعد صرف المرتبات، قال المحافظ : “إن مجلس النواب لديه توجيه بضرورة الجلوس مع القيادة العامة ومعرفة نفقاتها التي سيُمكن استغلالها في أغراض أخرى، وسيتم تغطية بند المرتبات”.

وعن توقف المرتبات أيضًا في مناطق سيطرة الوفاق، قال الحبري: “نحن ليس لدينا أموال أما هؤلاء فصدر عن الصديق من 01 يناير إلى 29 فبراير أن الإيرادات النفطية 380 مليون ورسوم أخرى 523 وإجمالي إيرادات الدولة 903 مليون ورسوم العملة 6 مليار و110 خلال شهرين”.

وتابع محافظ المركزي :”وبالتالي لدى الكبير 07 مليار و13 مليون، وإذا نظرنا للإنفاق وجدنا المرتبات صفر وهذه خطيرة، وتؤثر على مرتباتنا التي تنقسم لقسمين فمن توفرت لهم أرقام وطنية منذ 2014م والتي كانت مرتباتها 177 والآن 225 ستقف الآن لأن الوفاق توقفت، والباقي الذي يُصرف من برقة 223 مليون، فالنصف سيحصل على مرتبات والآخر لن يأخذ”.

ويضيف الحبري“وزير المالية بالوفاق نشر بيان من 01 يناير إلى آخر فبراير، وفيه إيرادات نفطية 3 مليار و250 مليون في مقابل الصديق الكبير الذي كتب 380 مليون، والإيرادات السيادية 514 مليون والإجمالي 3 مليار 764 مليون، ورسم العملة 6 مليار 110، وإجمالي الدخل المتاح لوزارة المالية بالوفاق 9 مليار و800 مليون في شهرين، وبالتالي ستخرج المرتبات 2 مليار ويتبقى لديه 5 مليار، والسؤال الآن لماذا يتعنت في صرف المرتبات”.

وقال محافظ المصرف المركزي :”تفسيري الشخصي لذلك، أن وزير المالية الذي نشر هذا البيان مستيقظ تمامًا لإيراداته، لكن المرتبات تم إهمالها”.