التقصي والرصد البيضاء يرصد حالات اشتباه بكورونا
بالإطلاع على جوازات سفر الحالات تبين أن كانت في دولة إيران ودخلت ليبيا من تونس
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن وحدة الرصد والتقصي ببلدية البيضاء قام بمعاينة عائلة يوجد بها اشتباه بالإصابة بمرض كورونا المستجد (CORONA COVID19) .
وأضافت الإدارة خلال الصفحة الرسمية لها أن التحرك جاء بعد ورود معلومات يوم الأمس بأن هناك عائلة ليبية تسكن في مدينة البيضاء في حي المدينة الرياضية يشتبه بإصابتها بكورونا المستجد .
وحدة الرصد و التقصي ببلدية البيضاءبعد ورود معلومات إلينا يوم 14 – 3 – 2020م بأن هناك عائلة ليبية تسكن في مدينة البيضاء…
Posted by إدارة خدمات الشـؤون الصحيـة البيضـاء on Sunday, March 15, 2020
وتابعت تم الحصول على المعلومات الكافية حول هذه العائلة التي تتكون من عدد 5 أشخاص “الأب و الأم صحبة ثلاثة أطفال” وبالإطلاع على جوازات السفر الخاصة بهم تبين أن آخر خروج من دولة إيران في شهر سبتمبر عام 2019 و آخر دخول إلى دولة ليبيا كان من دولة تونس يوم الثامن من مارس الجاري .
وأشارت إلى أنه بعد الفحص الحراري تبين أن جميع أفراد هذه العائلة ليس لديهم أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم (ضمن المعدلات الطبيعية)، و كذلك عدم وجود أي أعراض سريرية أخرى تخص هذا المرض، موكداً أنه لا توجد بها اشتباه إصابة بمرض كورونا المستجد وتتمتع بصحة جيدة .