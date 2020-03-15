الأهلي المصري ينتظر طارق التائب حول مهرجان اعتزاله تأجيل اللقاء بعد تجميد النشاط الرياضي بمصر والسعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم يكشف حتى الآن مصير مواجهة الهلال السعودي والأهلي المصري التي كانت مقررة في السادس والعشرين من مار س الجاري، في إطار مهرجان اعتزال النجم طارق التائب .

ومن المتوقع إلغاء اللقاء خاصة بعد تجميد النشاط الرياضي بمصر والسعودية، لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال مصدر مسؤول بالأهلي المصري في تصريحات صحفية إن ناديه ينتظر التواصل مع الليبي “التائب” لمعرفة مصير مباراة اعتزاله، مشيرا إلى أن فريقه كان قد وافق على مواجهة الهلال.

وكان طارق التائب قد زار النادي الأهلي المصري وحصل على موافقة مسؤولي القلعة الحمراء، على خوض هذه المباراة.