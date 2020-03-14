منع دخول الأجانب إلى ليبيا عبر مطار مصراتة لأي سبب تجنبا لكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن مطار مصراتة الدولي اليوم السبت منع دخول الأجانب القادمين إلى ليبيا عبر منفذ المطار، لأي سبب من الأسباب، وذلك كإجراء احترازي لتفادي وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

وقالت إدارة المطار، في منشور على فيسبوك، “نظرا لتفشي فيروس كورونا بدول العالم ونظرًا لسوء قطاع الصحة بالدولة الليبية؛ فقد تقرر اليوم منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي”.

وأعلنت الحكومتان الليبيتان يوم الجمعة اتخاذهما لإجراءات احترازية من أجل منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، والتي من بينها منع دخول مواطني الدول المنكوبة بفيروس كورونا.