محذرًا من المهاجرين..تسييري طبرق يصدر تعليماته بإغلاق المطاعم والمقاهي

محذرًا من المهاجرين..تسييري طبرق يصدر تعليماته بإغلاق المطاعم والمقاهي

أخبار ليبيا24- خاص

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية من دخول المهاجرين الحاملين للأمراض عبر تجار البشر واندماج المهاجرين داخل المجتمع الليبي دون أي رقابة.

وطالب بوالخطابية من كل البلديات المجاورة بمنع الهجرة غير الشرعية ومراقبة دخولها محملا أي مسؤول لايمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين المسؤولية.

وأصدر رئيس المجلس التسييري أمس الجمعة تعليماته العاجلة بإغلاق المطاعم والمقاهي الشعبية مطالبًا جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية تطبيق ذلك من صباح اليوم السبت.

وشدد بوالخطابية على محلات بيع اللحوم بتغطية اللحوم وعدم عرضها خارج المحلات وسيتم مصادرة اللحوم التي لايتم تغطيتها.

وطالب باجتماع عاجل اليوم السبت مع مدير الأمن والدعم المركزي والحرس البلدي ومركز طبرق الطبي وإدارة الصحة وصحة المجتمع وشركة خدمات النظافة العامة وشركة النقل الثقيل.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بإغلاق كافة المقاهي المعروفة بمقاهي “الأرجيلة”، إضافة إلى تعليق الدراسة من قبل وزارة التعليم لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس الجاري، في خطوات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.