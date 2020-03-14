لمنع انتشار “كورونا”..تسييري طبرق يعلن حالة الطواريء

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم السبت حالة الطوارئ في المدينة وشدد على اتخاذ جملة من القرارات المستعجلة بسبب مرض الكورونا الذي انتشر في معظم الدول ووصل إلى الدول المجاورة.

وشدد بوالخطابية خلال اجتماع عاجل على منع الزيارات في مركز طبرق الطبي والمباشرة من اليوم بحملة نظافة بالمدينة من جمع القمامة وتنظيفها من مخلفات البناء.

وأصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته المستعجلة بإغلاق المطاعم والمقاهي الشعبية في كل أنحاء البلدية.



وطالب بوالخطابية رجال الأمن بحماية المدينة من المهاجرين غير الشرعيين وإنشاء بوابات على حدود البلدية، مشددًا على رجال الجيش والأمن بحماية الحدود خوفاً من انتقال المرض من خلال المهاجرين.

ودعا رئيس المجلس التسييري لحماية البيئة وصحة المجتمع برش المبيدات داخل المدينة للوقاية وتطهير كل الأحياء.

وطالب بوالخطابية بضرورة العمل الجاد والمثمر من الجميع تفادياً لحدوث أي طارئ.

الإجتماع بحضور الأجهزة الأمنية والصحية وحماية البيئة وصحة المجتمع.

ودق بوالخطابية ناقوس الخطر في إفتتاح ورشة العمل التي أنطلقت صباح اليوم بفندق باب طبرق حول مرض الكورونا بحضور منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومركز الأمراض السارية وإدارة الخدمات الصحية لوقوف الجميع لحماية الوطن والمواطن.