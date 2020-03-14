قوات الجيش تدمر مدرعتين تركيتين تابعتين للوفاق بالقرب من أبوغيلان مدفعية قوة الاحتياط تعاملت مع أهداف لقوات الوفاق بالقرب من منطقة أبوغيلان

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط التابعة لقوات الجيش الوطني أبو بكر المعتمد أدويهش، إن مدفعية قوة الاحتياط تعاملت مع أهداف لقوات الوفاق بالقرب من منطقة أبوغيلان، مشيرًا إلى تمكنها من القضاء على بعض المرتزقة متعددي الجنسيات التابعين لمليشيات حكومة الوفاق .

أدويهش أضاف، في تصريحات صحفية “تم تدمير مدرعتين تابعتين للمليشيات تركيتي الصنع واستهداف آلية نقل عسكري تستخدمها المليشيات في نقل الذخيرة، بالإضافة لإعطاب آلية تحمل مدفعًا مضادًا للطيران عيار 14.5”.