تونس والجزائر يؤكدان على الحل الليبي ليبي للأزمة الراهنة قيس سعيد وعبدالمجيد تبون يبحثان خلال مكالمة هاتفية الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائر عبدالمجيد تبون، خلال مكالمة هاتفية، تطابق مواقف البلدين بشأن حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن الرئيسين تطرقا خلال اتصالهما الهاتفي إلى الوضع الإقليمي في المنطقة، وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة.

وأشار بيان الرئاسة التونسية، إلى اهتمام الجزائر بدعم تونس لمبادرتها الرامية لإطلاق مسار جديد للحل في ليبيا من خلال منتدى ليبي موسع للمصالحة الوطنية.

وأضاف البيان، أن الملف الليبي كان يحتل الأولوية في المناقشات التي كان سيجريها تبون في تونس لولا تأجيل الزيارة، لاسيما بعد إخفاق قيس سعيد في إقناع رؤساء القبائل الليبيين بالانخراط في جلسات حوار بتونس.