تقارير تؤكد..ميسي سيدخل للحجر الصحي

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أكد تقرير صحفي إسباني، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي سوف يخضع إلى الحجر الصحي في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المُقرر أن تستضيف الأرجنتين الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31، في أول جولتين من التصفيات المؤهلة للمونديال.