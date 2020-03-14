تقارير تؤكد..ميسي سيدخل للحجر الصحي
أخبار ليبيا24
أكد تقرير صحفي إسباني، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي سوف يخضع إلى الحجر الصحي في حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ومن المُقرر أن تستضيف الأرجنتين الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31، في أول جولتين من التصفيات المؤهلة للمونديال.
وكانت وزارة السياحة والرياضة الأرجنتينية ، قد أكدت أن العزل الصحي سيشمل أي شخص يأتي من الدول المُصابة بالفيروس لمدة 14 يومًا، مؤكدًة أن هذا القرار ينطبق على لاعبي كرة القدم.
وحذرت الحكومة الأرجنتينية المواطنين، بأن أي شخص لا يمتثل لهذا الحجر الصحي سيعتبر مرتكبًا لجريمة، بتعريض الصحة العامة للخطر.