تفجير القبة.. ضحايا لم يبق منهم إلا الأشلاء

أخبار ليبيا24

قبل خمسة أعوام كان أهالي القبة شرقي ليبيا استقبال ينتظرون يوم الجمعة بقلوب صافية ونفوس متآلفة لمستقبل مشرق لبلادهم، ليس فيه إلا المحبة، غير أن ما كان يتبرص بهم نغّص عليهم فرحتهم وحوّل يومهم إلى مأتم.

ولازال يوم 20 فبراير من كل عام يعيد إلى اﻷذهان جريمة إرهابية من أكثر الجرائم التي شهدتها القبة ألمًا ومأساوية؛ حيث أقدمت عناصر داعش الإرهابية في ذلك اليوم عام 2015 على تنفيذ تفجيرين مزدوجين راح ضحيته العشرات من الأبرياء الذين تقطعت أجسادهم إلى أشلاء.

وكعشرات الأسر لازالت عائلة “فرج رزق” تستذكر تلك الفاجعة التي حلّت ببلدتهم وأسفرت عن مقتل أحد أبنائها، جراء ذلك التفجير الإرهابي.

يقول الوالد “فرج رزق” متحدثًا بحرقة عمّا حدث ذلك الصباح الدامي، “عند سماعنا للتفجير الأول هرعت القبة إلى مكان التفجيرين، وكنت أنا من بين من هرعوا؛ فقابلني ابني محمد؛ فسألته “أين من كان معك؟” فأجابني: “الله يرحمهم”.

ويتابع، “سألته مرة أخرى أين أخيك “شعيب” فقال لي: “الله يرحمه ويسامحه” مع أنه لم ير جثة أخيه، ولكن عندما حدث التفجير كان إني شعيب في دائرة التفجير”.

ويضيف، “المنظر كان رهيبًا ومريبًا ومرعبًا. توجهت للمستشفى أبحث عن ابني؛ فلم أجده، فقررت البحث عنه في المستشفيات التي نقل إليها الجرحى، في البيضاء وسوسة وشحات، لقد كانت ترافقني أمه التي لم أستطع منعها من مرافقتي”.

ويقول رزق، “لقد كانت زوجتي تردد “ابني أريد ابني” لقد دفن من وجد من القتلى، وأنا لازلت أبحث عن ابني رفقة أهالي المفقودين الذين لم يجدوا ذويهم”.

ويضيف، “بعد يومين من التفجير حضر إليّ ابني رزق ليبلغني أن هناك حقيبة لحفظ الجثث في المستشفى جمعت فيها أشلاء قتلي التفجير وإنه وجد يد أخيه”.

وعلى الرغم من استرجاع مشاهد ذلك اليوم كان مرعبًا وحزينًا، إلا أن رزق حاول التماسك، ويواصل قائلًا: “عند وصولي عرضت عليا حقيبة من بين 3 حقائب كانت تحمل أعضاء متقطعة “أحشاء وأجزاء من رؤوس ووجوه وأطراف أصابع، أرجل وأقدام”، لقد كان المنظر مقززًا ومرعبًا ومهيبًا ومزعجًا، لا يمكن لأحد أن يتصوره”.

ويتابع رزق، بصبر وجلد على فقدان ابنه بهذه الطريقة الوحشية، “بعد بحث مُضن وجدت يد ابني. استمريت في البحث؛ فوجدت أجزاء من رجليه. لقد كنت كلما وجدت عضوًا أقوم بوضعه على الطاولة المخصصة لغسل الموتى”.

وفي حزنٍ يعصر روحه، يقول رزق، “هذا ما تبقى من جسد ابني، مجرد أشلاء كـ “لحم مُقدد”، ويواصل، “صلينا عليه صلاة الجنازة ودفنّا ما وجدنا من جثته”.

ويقول رزق، ” عدد كبير من الضحايا تحولت أجسادهم إلى أشلاء؛ فبعد أيام حضر إلي خال المفقود “ربيع بوحوية” ليسألني عن الحقائب التي تحوي الأشلاء؛ فأخبرته بما رأيت وتوجهنا إلى مستشفى البيضاء وأعدنا التفتيش فوجدت منه جزء من فكة وأذنة فقط”.

رحل شعيب ورحل معه العشرات وظلت أسرهم تستذكرهم مع كل ذكرى، لذلك اليوم المأساوي.

إن ما تعرضت له القبة في ذلك اليوم على يد الإرهاب شيء بشع ولا يخطر على بال أحد، ولا يمكن أن يستوعبه عقل بشر، لكنه ليس بالغريب؛ فالعناصر الإرهابية متعطشة دائمًا للقتل ولا اعتبار عندها لحرمة الدماء والتي لا تعرف شيئًا عن المبادئ السمحاء التي يقوم عليها الإسلام.

واليوم تعيش القبة حالة من الأمن والسلام بفضل محاربة الإرهاب والقضاء عليه، بعدما سعت عدّة مجموعات إرهابية في السنوات الماضية إلى بسط سيطرتها على البلاد.

إن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من ليبيا سيعزز من فرص تحقيق الاستقرار والتنمية والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمان، وهذا لن يتحقق إلا بمكافحته ومحاربة دون تهاون.

وهذا بالفعل ما تحقق في أجزاء كبيرة من البلاد بفعل المقاومة الشرسة والتضحيات الجسام التي قدمها الليبيين من أجل القضاء عليه خلال السنوات الماضية.