ترمب يعلن خضوعه لاختبار كورونا وينتظر النتائج

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، خضوعه لاختبار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لازال في انتظار النتائج.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي، “نحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالفيروس، ولدينا 50 حالة وفاة حتى الآن”، مؤكدًا أنه واشنطن تدرس مزيدا من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات في إطار خطة مواجهة الفيروس.

وأضاف، أنه جرى تخصيص 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة “جميع من هم على اتصال وثيق” مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كإجراء “احتياطي” في مواجهة فيروس كورونا.