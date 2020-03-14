تأجيل مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاص

كد المدير الإداري للمنتخب الليبي لكرة القدم كمال الترهوني أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بما فيها مباراتي منتخبنا الوطني مع غينيا الاستوائية.

وأضاف الترهوني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكاف أرسل خطابات رسمية إلى الاتحادات المحلية بما فيها الاتحاد الليبي لكرة القدم.