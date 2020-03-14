بسبب كورونا.. الخطوط الليبية : غدًا آخر رحلات الشركة للأردن لحين إعادة فتح المجال من جديد يأتي ذلك بعد إعلان السلطات الأردنية توقف جميع الرحلات الدولية للمسافرين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مطار معيتيقة الدولي، أن رحلة الخطوط الجوية الليبية، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ستكون آخر رحلات الشركة للأردن، لحين إعادة فتح المجال من جديد.

مطار معيتيقة ذكر، في بيان له، أن ذلك يأتي بعد إعلان السلطات الأردنية، توقف جميع الرحلات الدولية للمسافرين “الوصول والمغادرة”، في المطارات المدنية الأردنية اعتبارًا من أولى ساعات الثلاثاء القادم، حتى إشعار آخر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.