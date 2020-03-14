السيسي يقرر تعليق الدراسة في مصر لأسبوعين بسبب كورونا

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي اجتمع رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، بعد تسجيل 13حالة جديدة الجمعة.