الحبري: الدولة الليبية تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة والواقع الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء على الحبري إن الدولة الليبية تواجه ظروف اقتصادية صعبة وحادة، مشيرًا إلى أن وباء كورونا أثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الحبري بحسب مكتب الإعلام في المصرف المركزي أن أول تأثير جوهري بالنسبة لليبيا هو سعر النفط، حيث أن أي دولة تعتمد في اقتصادها على النفط فإذا هبط السعر فإن أول متضرر هو الدول المُصدرة للنفط.

وحول إقفال الموانئ النفطية،يقول المحافظ :” عندما نتحدث عنها في إطار العدالة والمساواة في توزيع الموارد لا شك أنها قضية جوهرية ومحورية، ولا شك أن الشعب الليبي في إقليم برقة وإقليم فزان يتطلع وبقوة إلى هذه العدالة”.

وتابع الحبري :”أن مدلولات العدالة خلال فترة من بداية تصدير النفط عام 1963م وحتى الآن مفقودة تمامًا، وبالتالي العدالة في توزيع الموارد هو مطلب عادل ولكن بثمن باهظ”.

وشدد على ضرورة دراسة أسباب غلق الموانئ النفطية فهي لم تُقفل عبثًا رغم أنني كمحافظ ضد ذلك، وبالتالي حتى تكون هناك عدالة إلى جانب امتصاص الآثار السلبية يجب أن نصل إلى كلمة سواء، وهذه الكلمة هي الخطة المناسبة لتحقيق العدالة للجميع.

وأضاف محافظ المركزي أن المؤشرات الدولية تؤكد أن سعر النفط سيتعرض خلال العشر سنوات المقبلة إلى نكسة كبيرة ونحن سنفقد فرصتنا في بناء الاقتصاد.

وأفاد الحبري أنه بالنظر إلى هذا التقرير كان هناك وضوح تام بأن التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة والمشاكل البيئية التي ظهرت في العالم خلال الفترة الأخيرة وهذا التغير المناخي الكبير قد أصبح يؤثر سلبيًا على قطاع الطاقة.

وتابع محافظ مصرف ليبيا المركزي :”التقرير يكتب أن عصر الطاقة قارب على الانتهاء مثلما حدث مع عهد الفحم، والآن ربما نحن في نهاية عصر النفط، مما سيؤثر علينا بشكل كبير”.

وذكر الحبري :”البديل الآن هو التنوع الاقتصادي وكيفية تحقيق الاستدامة المالية في أي مجتمع، فالنفط سيظل موجود لكنه لن يكون محقق للاستدامة المالية، بمعنى أن النفط قد يصبح بـ25 أو 30 دولار وبالتالي قد يصبح ضربة قاضية للدول المُصدرة للنفط”.

وحول تأخر المرتبات لمدة ثلاثة أشهر، قال المُحافظ: “الجميع يعرف أن القوات المسلحة في حالة حرب، كما أن المسافة من منطقة القيادة العامة إلى المواقع الحربية طويلة وتحتاج إلى كثير من اللوجستيك”.

وأضاف الحبري :”أن الواقع الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات، وبالتالي أصبحت لدينا نفقات باهظة، وبالنسبة للميزانيات نجد أن الدين العام له حدود لا يتضخم عنها خوفًا من أن يؤدى بالاقتصاد إلى الانهيار، ومن ثم نقوم بعملية توازن من خلال ما يسمى بالإنفاق الواجب”.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنفاق يتمثل أولاً في دعم المجهود الحربي ودعم السلم الاجتماعي كتغطية المرتبات التي لا مناص منها، لكن هذه المرتبات خُلقت في عهد فبراير، فكانت في السابق 10 و12 مليار والآن وصلت لما يقرب 30 مليار”.

وأكد أنه في الاجتماع الذي تم في إيطاليا منذ شهر مع صندوق النقد والبنك الدوليين كانت المرتبات 30 مليار للطرفين وهذا مبلغ كبير، لكن حتى الآن ما زالت لدينا احتياطيات قادرة على التغطية لثلاث أو أربع سنوات حتى في ظل إقفال الموانئ النفطية.