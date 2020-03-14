الجيش يعلن اسقاط طائرة رصد مسيرة فوق قاعدة الجفرة العسكرية

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أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت إسقاط طائرة رصد تركية مسيرة أثناء تحليقها فوق قاعدة الجفرة العسكرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية تسقط طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير بعد ما تم رصدها تحوم فوق سماء القاعدة”.

وسبق لدفاعات قوات الجيش الوطني الليبي منذ بدء عملية تحرير العاصمة طرابلس أن أسقطت طائرات تركية مسيرة تابعة لقوات حكومة الوفاق.

ويوم الجمعة، شنّت مقاتلات سلاح الجو أكثر من 10غاراتٍ جوية استهدفت عدة مواقع منها مخازن تابعة لقوات الوفاق، ممتلئة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر.

كما استهدفت تجمعات لمجموعات مسلحة في منطقة دافع الودي القريبة من منطقة أبوقرين.