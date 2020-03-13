وزير الداخلية بالحكومة الليبية يأمر بإغلاق مقاهي “الشيشة”

أخبار ليبيا 24- متابعات

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة، تعليماته المشددة بإغلاق كافة المقاهي الخاصة بـ(شيشة الأرقيلة).

وأشار بوشناف في بيان له، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان عدم وصوله إلى ليبيا، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

ووجه بوشناف، تعليماته المشددة لكافة مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية التحرك الفوري لإغلاق كافة المقاهي، داعيا كافة المواطنين وأصحاب المقاهي التعاون في هذا العمل الوطني.

وكانت الحكومة الليبية ووزارة التعليم بحكومة الوفاق، قد أعلنتا عن تعليق الدراسة في المناطق الخاضعة لهما لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطتهما لمجابهة فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.