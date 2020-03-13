مؤسسة النفط بطرابلس تعبر عن قلقها إزاء نقص محتمل في الوقود

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إنتاج النفط والغاز لا يزال لا يزال في تراجع منذ شهر يناير الماضي نتيجة للإقفالات غير القانونية التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ودعت المؤسسة، المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة، مطالبة أجهزة الدولة الى المحافظة على ما تبقى من احتياطيات وتقليل المصاريف.

وأكدت المؤسسة، أنها تستمر إلى الآن في توفير المحروقات بكافّة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، ولكنها أوضحت أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد، الأمر الذي قد يؤدّي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن ناقلة غاز مسال انتهت من التفريغ في ميناء بنغازي يوم الأربعاء، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ لاحقا، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وأوضحت المؤسسة، إلى أنها لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.