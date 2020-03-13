تعليم الوفاق تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020
اخبار ليبيا24
أعلن وزارة التعليم في حكومة الوفاق اليوم الجمعة تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس الجاري.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار.
وطمأن وزير التعليم محمد عماري زايد لأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا و يدعو أولياء الأمور و المعلمين و الموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة و التقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.
وأكد زايد أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة و المركز الوطني لمكافحة الأمراض و مؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها.
وشدد الوزير على مراقبات التعليم و الجامعات و المعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الالكترونية و وسائل الإعلام المختلفة و الاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.
ودعا زايد كل مؤسسات الدولة للالتزام بما يصدر عن الحكومة من توجيهات و العمل على طمأنة المواطنين و نشر الوعي بينهم.