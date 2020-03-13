تجاوزت 11 ضربة..سلاح الجو يستهدف مواقع قوات الوفاق في بوقرين

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استهدفت فجر الجمعة مواقع ونقاط ترجع لقوات الوفاق جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأكد المصدر أن غارات سلاح الجو تجاوزت حتى اللحظة 11 غارة جوية في محور بوقرين “الهيشة”.

وأفاد أن مصادر عسكرية تتحدث عن إزالة الحواجز على الطرق الواصلة بين مدينة مصراتة والمحاور الشرقية من المدينة “بوقرين” أمام سيارات الإسعاف لتسهيل حركة تنقلها لنقل القتلى والمصابين بعد سلسلة الضربات الجوية.

ولفت المصدر إلى أن قوات الوفاق حاولت التقدم باتجاه نقاط ومراصد القوات المسلحة وتم التعامل معها بواسطة المدفعية الثقيلة مما أجبرها على الانسحاب في محور بوقرين.