بعد لقائه باشاغا .. وزير الاستثمار البريطاني: تعميق علاقتنا التجارية مع ليبيا لبنة أساسية لتحقيق الاستقرار

بعد لقائه باشاغا .. وزير الاستثمار البريطاني: تعميق علاقتنا التجارية مع ليبيا لبنة أساسية لتحقيق الاستقرار وزير الاستثمار البريطاني يصف لقائه بباشاغا بـ”الرائع”

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، واصفًا النقاش مع باشاغا بـ”الرائع”.

ستيوارت ذكر في تدوينة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق علاقتها التجارية مع ليبيا”.

وتابع وزير الاستثمار البريطاني “ستكون التجارة والازدهار لبنة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا في الوقت الحاضر والمستقبل”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .